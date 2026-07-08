СМИ сообщают, что мать призналась в убийстве дочери в Ачинске

Женщина, которую подозревают в убийстве собственной дочери в Ачинске, призналась в содеянном. Об этом сообщает Kras Mash.

По данным канала, убийство не было спонтанным решением. Мать намеренно предложила девочке сходить в магазин, затем увела в безлюдное место и задушила.

После расправы россиянка якобы отправилась в Новосибирск, где хотела покончить с собой.

«По словам Екатерины, она не выдержала прессинга в семье, где даже ребенок называл ее «тупой» из-за проблем с психикой», – сообщается в публикации.

Как рассказали авторы канала, за некоторое время до задержания они общались с матерью подозреваемой. Та заявила, что если с ее внучкой что-то произошло, в этом виновата ее дочь.

По данным kp.ru, следователи опровергли информацию о признании. Сейчас следователи работают с ней. Однако, по слвоам источника издания, после задержания мать во всем созналась.

Мать и дочь ушли из дома в конце июня, вскоре их стал искать отец. Во время поисков специалисты обнаружили тело пятилетней девочки около железной дороги.

После находки мать объявили в федеральный розыск. Вскоре ее задержали в Новосибирске и перевезли в Красноярский край.

Ранее сообщалось, что мать найденной в Ачинске девочки могла страдать психическим заболеванием.