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Общество

Путин пожелал счастья молодым семьям на свадебном фестивале

Путин поздравил участников Всероссийского свадебного фестиваля в Москве
Reda.G/Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин поздравил участников III Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» с Днем семьи, любви и верности. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что сегодня по всей стране проходят мероприятия, посвященные этому празднику. Фестиваль, по его мнению, занимает особое место в его программе. В Москву из разных регионов приехали пары, чтобы заключить брак 8 июля в столице.

«Желаю счастья и благополучия. Берегите друг друга. Пусть ваши мечты обязательно сбываются», — сказал президент.

Он подчеркнул, что семья — это главная жизненная ценность, надежная опора и поддержка для каждого человека.

По словам президента, именно в семье формируются личность, мировоззрение, культурные традиции и нравственные ориентиры, такие как забота о близких, любовь к Отечеству и сопричастность к его судьбе. Путин выразил уверенность в том, что фестиваль пройдет в дружеской атмосфере и запомнится яркими моментами.

Ранее День семьи, любви и верности предложили сделать выходным по всей России.

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