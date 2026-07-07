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Общество

В России предложили сделать еще один праздник выходным

В ОП предложили сделать День семьи, любви и верности выходным по всей России
Максим Блинов/РИА Новости

День семьи, любви и верности, который ежегодно отмечается 8 июля, предложили сделать общероссийским выходным днем. С такой инициативой в беседе с ТАСС выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи, генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.

По его мнению, в России нет единого выходного дня, посвященного семье, несмотря на большое количество праздничных дат. Рыбальченко считает, что дополнительный выходной в середине лета, когда многие россияне находятся в отпуске, позволит людям провести больше времени с близкими и станет удобной возможностью для совместного отдыха.

Глава комиссии также отметил, что сейчас, по его оценке, выходные распределены неравномерно: в первой половине года их больше, чем во второй. Он полагает, что дополнительный выходной во втором полугодии поможет гражданам лучше восстановить силы и заранее планировать семейные мероприятия.

Кроме того, Рыбальченко считает, что 8 июля должно стать днем, когда россияне смогут благодарить родителей, вспоминать семейные традиции, а также чествовать семьи, внесшие значительный вклад в развитие страны, и вручать им награды.

Он также напомнил, что именно 8 июля 1944 года Президиум Верховного Совета СССР учредил почетное звание «Мать-героиня». По мнению общественника, эту дату можно считать отправной точкой современной государственной семейной и демографической политики.

День семьи, любви и верности ежегодно отмечается в России 8 июля. Праздник приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, которых в православной традиции считают покровителями семьи и брака. Официальный статус государственного праздника он получил в 2022 году по указу президента России.

Ранее в России предложили увеличить число отпускных дней в году.

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