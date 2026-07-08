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Названы главные причины обезвоживания летом

Специалист Малышев: испарение через кожу является главной причиной обезвоживания
Shutterstock

Испарение через кожу и слизистые является одной из главных причин развития обезвоживания в летнее время. Об этом RuNews24.ru рассказал к.м.н., ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии имени профессора В.Д. Малышева ИХ Пироговского Университета Анатолий Малышев.

По его словам, это естественный процесс, который усиливается при повышении температуры как окружающей среды, так и самого тела. Кроме того, патологическими становятся потери влаги при полиурии, диарее и рвоте. Эксперт уточнил, что в ответ на обезвоживание в норме у людей развивается жажда. Критические состояния могут развиться в ситуациях, когда нарушен баланс поступление/потеря жидкости.

Так, например, это возможно, если человек не в состоянии рассказать о своих потребностях (в силу возраста, заболевания или состояния) или не имеет доступа к воде. Кроме того, проблемы возникают, если потери превышают поступление жидкости, а также если среди симптомов доминирует рвота, то есть вся выпиваемая жидкость тут же снова теряется.

«Таким образом, при подозрении на обезвоживание важен контекст. Внезапная потеря сознания молодым человеком в кинотеатре маловероятно вызвана дегидратацией. Нетипичное поведение ребенка или пожилого человека в бане/на пляже/на спортивной площадке наоборот должно настораживать в отношении формирующегося обезвоживания», — заключил Малышев.

Заведующая кардиологическим отделением Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Щедрина до этого говорила, что на нехватку жидкости в организме могут указывать резкое снижение веса, сухость во рту и ряд других признаков.

Ранее россиянам рассказали, что пить в жару, чтобы не страдать от обезвоживания.

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