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Врач назвала главные признаки обезвоживания

Врач Щедрина: на нехватку жидкости в организме указывает резкое снижение веса
gbbot/Shutterstock/FOTODOM

На нехватку жидкости в организме могут указывать резкое снижение веса, сухость во рту и ряд других признаков. Об этом kp.ru сообщила заведующая кардиологическим отделением Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Щедрина.

По словам специалиста, одним из главных признаков обезвоживания является резкое снижение массы тела за 1-2 дня. При этом у пожилых людей потеря даже 1 килограмма в жару сигнализирует о чрезмерной потере жидкости.

Врач подчеркнула, что на нехватку воды указывает и частота мочеиспусканий. Для взрослого здорового человека нормой являются интервалы в 3-4 часа. Более длинные перерывы говорят об обезвоживания организма. Также на проблему может указывать концентрированная моча темного цвета.

Помимо этого, немаловажную роль играет и самочувствие. Сухость во рту, головокружение при вставании и слабость также указывают на недостаток жидкости в организме.

При этом определить, что человек не употребляет необходимое количество воды, можно в домашних условиях.

«Можно использовать простой способ: ежедневно взвешиваться. Такой метод мы применяем, в частности, при хронической сердечной недостаточности. Если в течение одного-двух дней человек прибавляет 1 килограмм веса, то это явно задержка жидкости. Также признаками избыточного накопления жидкости могут быть отеки и одышка», — объяснила врач.

Гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Виктория Степанова до этого предупредила в разговоре с «Газетой.Ru», что при попадании ледяной жидкость в перегретый организм сосуды слизистой пищевода и желудка резко сужаются. Это называется вазоспазм. Кровоток в стенках желудка падает, замедляется выделение пищеварительных соков, нарушается моторика.

Ранее россиян предупредили об опасности воды в бутылке, оставленной на жаре.

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