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Россиянам рассказали, что пить в жару, чтобы не страдать от обезвоживания

Врач Скальный: в жару следует пить чистую воду комнатной температуры
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В жару стоит пить чистую негазированную воду комнатной температуры или слегка прохладную. Такой совет в интервью Life дал кандидат медицинских наук, эксперт АНО НИИ функционального питания Андрей Скальный.

«Ледяные напитки могут вызвать спазмы сосудов и заболевания горла. Расчет потребления — 30 мл на кг массы тела, в жару объем можно увеличить», — сказал специалист.

Помимо воды он рекомендует употреблять минеральную воду (для восполнения солей и микроэлементов, но только по назначению врача), зеленый чай (температурой 50–60°C, не более 3–4 чашек в день), компоты из сухофруктов и ягод без сахара, а также кокосовую воду, поскольку она содержит ценные микроэлементы (калий, магний, натрий).

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого предупреждала, что при отеках ни в коем случае нельзя отказываться от воды и принимать мочегонные препараты, поскольку это сильный стресс для организма. Вместо этого она советует пить воду правильно: не литрами за раз, а понемногу каждые полчаса.

Ранее россиянам объяснили, почему минеральная вода не вызывает камни в почках.

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