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Общество

В некоторых районах Крыма отключат воду

В Крыму ряд районов останется без воды из-за аварийных работ
Shutterstock

В нескольких районах Крыма временно ограничат подачу воды из-за аварийных работ на сетях «Крымэнерго». Об этом сообщило крымское правительство.

По данным ГУП «Вода Крыма», воду отключат в Алуштинском, Белогорском, Джанкойском, Евпаторийском, Ленинском и Феодосийском филиалах, а также в Керчи. Ограничения продлятся максимум до 17:00 по местному времени.

«Крымэнергоинформ» также сообщил, что Восточный Крым подвергся атаке Вооруженных сил Украины, в результате чего обесточенными остались четыре города и два района. По данным организации, сложной остается обстановка с электроснабжением в Северо-Западном энергорайоне. Без света на данный момент остаются Керчь, Джанкой, Красноперекопск, городской округ Армянск, а также Джанкойский и Красноперекопский районы. В другие районы электроэнергия подается частично. Энергетики работают круглосуточно, чтобы устранить последствия аварий.

7 июля «Вода Крыма» сообщала, что из-за ремонтных работ на полуострове отключат воду в семи городах и трех районах.

Ранее для жителей Крыма и Севастополя запущен аварийный роуминг.

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