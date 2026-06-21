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Общество

Бастрыкин потребовал доклад об инциденте с нападением мужчины на детский лагерь

В Тыве возбудили дело после нападения мужчины на детей в лагере
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Следователи Тывы возбудили уголовное дело после нападения на детский лагерь. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

О произошедшем специалисты узнали после того, как информация о произошедшем появилась в соцсетях. В действиях подозреваемого усмотрели признаки хулиганства.

«В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего события», – сообщается в публикации.

Сотрудники ведомства также выяснят, соблюдались ли в учреждении все меры безопасности.

На ситуацию обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.

Инцидент произошел в детском лагере на озере Чагытай. 25-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в учреждение и напал на детей.

В результате сотрудники лагеря задержали агрессора, затем на место прибыли полицейские. Медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь.

Ранее психолог назвала главные признаки того, что ребенка нужно забрать из лагеря.

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