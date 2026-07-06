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Общество

В ХМАО студент избил детей во дворе дома

В ХМАО задержали студента, избившего детей во дворе дома
F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

В Нижневартовске полицейские поймали юношу, который избил детей на детской площадке. Об этом сообщает «Муксун.fm».

Инцидент произошел возле дома на улице Ленина. Молодой человек дважды ударил по голове восьмилетнюю девочку и мальчика. Участковые установили и задержали студента второго курса, о возбуждено уголовное дело о побоях.

По словам местных жителей, юноша действовал не один, банда из четырех подростков более полугода не дает спокойно жить людям, они громят дворы.

До этого в Новосибирске женщина избила чужого ребенка на детской площадке. Родители пострадавшего ждали полицию пять часов, а затем им сообщили, что наряд не приедет. На следующий день они обратились в ПДН, больницу и отдел полиции.

Ранее в Тольятти мужчина переломал кости мальчику, спросившему его про наркотики.

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