В ХМАО студент избил детей во дворе дома

В Нижневартовске полицейские поймали юношу, который избил детей на детской площадке. Об этом сообщает «Муксун.fm».

Инцидент произошел возле дома на улице Ленина. Молодой человек дважды ударил по голове восьмилетнюю девочку и мальчика. Участковые установили и задержали студента второго курса, о возбуждено уголовное дело о побоях.

По словам местных жителей, юноша действовал не один, банда из четырех подростков более полугода не дает спокойно жить людям, они громят дворы.

До этого в Новосибирске женщина избила чужого ребенка на детской площадке. Родители пострадавшего ждали полицию пять часов, а затем им сообщили, что наряд не приедет. На следующий день они обратились в ПДН, больницу и отдел полиции.

Ранее в Тольятти мужчина переломал кости мальчику, спросившему его про наркотики.