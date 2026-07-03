В Приангарье ребенок и двое мужчин пропали при сплаве по реке

В Приангарье 4-летний мальчик и двое мужчин пропали при сплаве по реке Иркут

Четырехлетний мальчик попал в воду во время сплава по реке Иркут в Иркутской области. Спасатели и полицейские ведут поиски ребенка и двух мужчин, которые пытались ему помочь, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура города Шелехова организовала проверку по сообщению о происшествии при сплаве по реке Иркут в Шелеховском районе между населенными пунктами Введенщина и Шаманка, в результате которого 4-летний мальчик оказался в воде», — заявили в надзорном ведомстве.

По его информации, местонахождение ребенка и двух пытавшихся ему помочь мужчин устанавливается, в том числе при участии сотрудников МЧС и полиции.

До этого в Иркутске в акватории реки Ангара перевернулась надувная лодка с водителем и тремя пассажирами. В какой-то момент судно столкнулось с препятствием и все четверо оказались в воде без спасательных жилетов. Троих пострадавших смогли вытащить из воды очевидцы, один из спасенных так и не пришел в себя. Местонахождение несовершеннолетней девушки, выпавшей из лодки, не установлено. Ее унесло течением.

Ранее женщину унесло течением во время заплыва на сапбордах в Челябинской области.