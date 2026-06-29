В Кузбассе мужчина упал со скалы и повис над рекой

В Кемеровской области спасатели эвакуировали мужчину, который сорвался со скалы и повис над рекой Томь. Об этом сообщает ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

Очевидцы, отдыхавшие на берегу в деревне Денисово, заметили, что на противоположной стороне турист скатился со скалы и зацепился, повиснув над водой. На место были вызваны экстренные службы, 51-летнего пострадавшего спустили на землю и передали бригаде скорой помощи. Мужчина госпитализирован.

До этого в Свердловской области юноша сорвался с высоты около 20 метров на карьере и выжил. Юноша самостоятельно вызвал спасателей. Прибывшие на место специалисты спустились к ребенку, затем спустили его на дно карьера, где его ждали медики.

Ранее подросток сорвался со скалы на Алтае, пытаясь сделать фото.