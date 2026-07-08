В СК ответили на слухи о том, что мать из Ачинска отказалась давать показания

СК опроверг слухи о нежелании матери из Ачинска идти на контакт со следствием

Женщина, которую задержали в рамках дела о расправе над ребенком в Ачинске, не отказывалась давать показания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление СК РФ по региону.

Соответствующее заявление ведомство сделало после того, как в СМИ появилась информация о нежелании ачинки рассказывать о произошедшем следствию.

«Информация о том, что она не идет на контакт со следствием и отказывается давать показания, не соответствует действительности», – сообщается в публикации.

Представители СК добавили, что в Красноярск россиянку доставят только вечером, допрос будет возможен только после этого.

Жительницу Ачинска задержали в Новосибирске вскоре после того, как ее дочь нашли без признаков жизни на железнодорожной насыпи в Красноярском крае.

Мать и дочь ушли из дома, но назад так и не вернулись. Глава семьи забил тревогу, после чего начались поиски. Когда девочку обнаружили, сразу же заподозрили мать и объявили в федеральный розыск.

По данным СМИ, у родительницы диагностировано психическое расстройство, при котором настроение меняется резко и без видимых причин.

Ранее москвичка поставила сына на колени и заставила целовать ей ноги.