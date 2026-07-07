Стали известны подробности о москвичке, заставившей сына целовать ей ноги

Женщина, которая заставила ребенка целовать ей ноги в московском дворе, приходится пострадавшему матерью. Об этом сообщает ИА Регнум.

По данным агентства, у 34-летней Анны (имя изменено) четверо детей, младшему из которых нет и года. Мальчик, который встал перед ней на колени, ходит в детский сад.

Как рассказали соседи, раньше не замечали агрессивного поведения со стороны женщины. Подобных инцидентов с целованием ног также не было.

Описывая семью, соседка рассказала, что семья «странненькая в общении, но кто из нас без странностей». В поведении пострадавшего и его брата она каких-либо проблем не замечала.

«Очень хорошие мальчики, жизнерадостные, веселые, активные. Какого-то странного поведения за ними я не замечала, обыкновенные дети», – рассказала соседка.

После инцидента семью поставили на учет в ПДН. В отношении матери составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором женщина заставляет мальчика опуститься на колени. Только после того, как он поцеловал ей ноги и руку, москвичка вернула ему велосипед.

Ранее стали известны подробности о матери девочки, найденной без признаков жизни в Ачинске.