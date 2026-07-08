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Треть россиян старше 55 лет потратила бы неожиданную сумму на путешествие

ТАСС: 36% россиян старше 55 лет потратили бы деньги на туризм
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Порядка 36% россиян в возрасте 55–75 лет направили бы неожиданно полученные деньги на путешествие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Сбер2В Аналитики» и «Сбермаркетинга».

Среди других популярных вариантов — лечение (46%), улучшение жилищных условий (32%), сбережения или инвестиции (28%). По 27% опрошенных предпочли бы отдать деньги детям или внукам.

По данным исследования, за первые четыре месяца 2026 года россияне старше 55 лет совершили 10,3 млн поездок по стране, обеспечив 22,4% внутреннего турпотока. При этом работающие пенсионеры путешествуют заметно чаще: за последний год по России ездили 51% из них против 37% среди тех, кто живет только на пенсию.

До этого социолог, экономист Дмитрий Алексеев рассказал «Газете.Ru», что у российских пенсионеров до 40–50% расходов приходится на продукты питания, еще 15–25% — на плату за жилье и коммунальные услуги, а 10–15% — на лекарства и базовые медуслуги.

Ранее были названы шесть категорий россиян, имеющих право сразу на две пенсии.

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