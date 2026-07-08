Украина потратила за месяц рекордную сумму денег из международных резервов

В июне Украина направила рекордные $5,1 млрд на покрытие бюджетных расходов, финансирование оборонных нужд и поддержку курса гривны. Об этом свидетельствуют расчеты ТАСС на основе данных Национального банка Украины.

Эта сумма составляет около 11% международных резервов страны на начало июня. Восполнить их сокращение Киев рассчитывает за счет дальнейшей финансовой помощи со стороны западных партнеров.

До этого министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что страна тратит на ведение конфликта 70% бюджета. Глава ведомства рассказал, что с начала 2026 года треть своих потребностей Украина покрывала за счет внешней помощи. И с начала года подтверждена передача Украине до $10 млрд.

По его словам, июнь «существенно изменил тренд», и Украина добилась получения €3,2 млрд от ЕС, транша от Всемирного банка на $3,39 млрд и «около трех миллиардов» от других институтов. Также он подчеркнул, что Украина вскоре получит €5,9 млрд от ЕС на производство беспилотников.

Ранее СМИ узнали, что в НАТО обсуждают пакет финансовой помощи Украине на €70 млрд.