Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
Общество

Украина потратила за месяц рекордную сумму денег из международных резервов

ТАСС: Украина потратила рекордные $5,1 млрд из международных резервов
Valentyn Ogirenko/Reuters

В июне Украина направила рекордные $5,1 млрд на покрытие бюджетных расходов, финансирование оборонных нужд и поддержку курса гривны. Об этом свидетельствуют расчеты ТАСС на основе данных Национального банка Украины.

Эта сумма составляет около 11% международных резервов страны на начало июня. Восполнить их сокращение Киев рассчитывает за счет дальнейшей финансовой помощи со стороны западных партнеров.

До этого министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что страна тратит на ведение конфликта 70% бюджета. Глава ведомства рассказал, что с начала 2026 года треть своих потребностей Украина покрывала за счет внешней помощи. И с начала года подтверждена передача Украине до $10 млрд.

По его словам, июнь «существенно изменил тренд», и Украина добилась получения €3,2 млрд от ЕС, транша от Всемирного банка на $3,39 млрд и «около трех миллиардов» от других институтов. Также он подчеркнул, что Украина вскоре получит €5,9 млрд от ЕС на производство беспилотников.

Ранее СМИ узнали, что в НАТО обсуждают пакет финансовой помощи Украине на €70 млрд.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как связаны болезни и диеты с группой крови. Что на самом деле известно науке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!