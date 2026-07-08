В России с 1 сентября изменится количество часов нагрузки для учеников начальных классов

С 1 сентября в России изменится объем учебной нагрузки для школьников младших классов. Об этом со ссылкой на документ министерства просвещения РФ сообщает РИА Новости.

В соответствии с ним объем аудиторной работы учеников первых — четвертых классов за четыре учебных года не может быть менее 2966 академических часов и более 3305 академических часов. Прежде объем учебных занятий составлял не менее 2954 и не более 3345 академических часов.

До этого сообщалось, что с 1 сентября 2026 года в первом классе обучение будет осуществляться без домашних заданий.

7 июня стало известно, что глава Рособрнадзора Анзор Музаев предложил изменить школьные домашние задания из-за развития искусственного интеллекта. Он уточнил, что формат заданий должен заинтересовать детей и мотивировать их сделать что-то практическое или что-то выучить.

Ранее сообщалось, что в российских школах появятся единые учебники по всем предметам.