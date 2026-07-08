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Общество

Завершенно расследование дела против владельца самой крупной в Крыму сети АЗС

«Ъ»: СКР завершил следствие по делу владельца крупнейшей крымской сети АЗС Бейма
Тарас Литвиненко/РИА Новости

Следственные органы завершили расследование уголовного дела экс-президента и совладельца крупнейшей сети АЗС в Крыму Сергея Бейма. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Бейм, возглавлявший группу компаний ТЭС, подозревается в хищении у клиента свыше полумиллиарда рублей бюджетных средств. Вместе с ним по делу проходит руководитель входящей в ТЭС симферопольской транспортной компании «Аврора» Марина Пяткова.

По данным следствия, в сентябре 2024 года компания «Аврора» заключила с ФГУП «Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения» (НИКИМП) контракт на поставку бензина и дизельного топлива на 224 млн руб. При этом Бейм и Пяткова отлично знали, что выполнение контракта невозможно, поскольку принадлежащий «Авроре» железнодорожный паром еще в августе попал под украинский обстрел и частично затонул.

В июле 2025 году Бейм и Пяткова были арестованы и отправлены в следственный изолятор. В ходе следствия было установлено, что причиненный ими ущерб превысил 500 млн рублей.

Адвокаты предпринимателей все это время безуспешно пытались добиться смягчения им меры пресечения и перевода под домашний арест. Но суд не принял во внимание их доводы.

2 июля сообщалось, что сына одного из крупнейших уральских промышленников Юрия Ставицкого задержали за коммерческий подкуп на сумму 162 млн рублей.

Ранее стало известно о задержании экс-главы Росавиации.

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