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Общество

Стало известно о задержании экс-главы Росавиации

Mash: экс-главу Росавиации Нерадько задержали за мошенничество
Росавиация

Бывшего главу Росавиации Александра Нерадько задержали за мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Нерадько был главой ведомства с 2009 по 2023 год. Как уточняет канал, за это время были аннулированы летные свидетельства двух вузов. Представления о снятии с должности Нерадько приходили из Генеральной прокуратуры.

Как напоминает канал, в марте прошлого года задержали Сергея Тимошенко, занимавшего должность вице-губернатора Брянской области в 2019–2021 годах. В 2021 году он стал заместителем Нерадько.

«По версии следствия, Тимошенко курировал в регионе строительство и капитальный ремонт социально-значимых объектов по государственным и муниципальным контрактам и получил от бизнесменов за покровительство более 4 млн рублей», — сказано в сообщении.

Против Тимошенко возбуждены два уголовных дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Его сыну также предъявили обвинения в посредничестве при передаче взяток при помощи фиктивного трудоустройства.

Ранее суд не удовлетворил перенос дела брянского экс-замгубернатора Тимошенко в Москву

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