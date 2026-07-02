Задержан сын одного из крупнейших промышленников России

112: сына промышленника Ставицкого задержали по делу о подкупе на 162 млн рублей

Сын одного из крупнейших уральских промышленников задержан за коммерческий подкуп на сумму 162 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным источника, речь идет об Аркадии Ставицком — сыне бизнесмена Юрия Ставицкого. Он управляет заводом отца «УМЕКОН», который является одним из главных поставщиков металлоконструкций в Екатеринбурге. Как стало известно, Ставицкий хотел быстро заработать много денег и договорился с предпринимателем Василием Моськиным о поставке товара по завышенной цене. За заключение контракта Моськин получил от Ставицкого откат наличными в размере 162 млн рублей.

В дальнейшем оба коммерсанта планировали присвоить часть средств на каждом этапе сделки. Чтобы скрыть преступную схему, Моськин перепродал продукцию еще через одну свою фирму, создав видимость обычной операции. В отношении бизнесменов возбуждены уголовные дела. В их домах и офисах прошли обыски.

2 июля Московский суд заочно приговорил бывшего топ-менеджера «Роснано» Ирину Рапопорт по делу о растрате в особо крупном размере и коммерческом подкупе. По совокупности преступлений Рапопорт назначено наказание в виде 15 лет колонии общего режима.

Рапопорт возглавляла зарегистрированную в Швейцарии дочернюю структуру компании «Роснано капитал». Уголовное дело против нее возбудили в апреле 2014 года. Летом 2024 года ее заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Ранее прокурор потребовал изъять более 130 млн рублей у экс-мэра Сургута, обвиняемого в подкупе.