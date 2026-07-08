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Общество

Лесные пожары в странах Южной Европы привели к массовой эвакуации местных жителей

Guardian: тысячи жителей Южной Европы покидают дома из-за лесных пожаров
Murat Kocabas/Reuters

Сильные лесные пожары на юге Европы вынудили тысячи людей покинуть свои дома. Об этом сообщает газета The Guardian.

В настоящее время пламенем охвачены почти 20 тысяч гектаров в Португалии , Испании, Франции и Греции. С огнем борются сотни пожарных. В отдаленных предгорьях французских Пиренеев, недалеко от границы с Испанией, 700 пожарных пытаются потушить пожар на 5 тысяч гектаров леса, приведший к эвакуации 10 тысяч местных жителей. Из-за неблагопритятных погодных условий власти были вынуждены запретить зрителям посещение одного из этапов велогогонки «Тур де Франс».

По имеющимся прогнозам, на этой неделе ситуация с пожарами усугубится из-за сильного ветра и высокой температуры воздуха.

3 июля стало известно, что на юге Франции вспыхнул крупный лесной пожар.

Ранее в Севастополе локализовали крупный лесной пожар.

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