В Севастополе локализовали крупный лесной пожар

Развожаев: лесной пожар в Севастополе, распространившийся на 28 га, локализован

В Севастополе удалось локализовать распространившийся на 28 га лесной пожар. Об этом губернатор города Михаил Развожаев сообщил в своем канале в «Максе».

«Лесной пожар, возникший в окрестностях Севастополя, накануне удалось локализовать», — поделился Развожаев.

Глава Севастополя сообщил о масштабном лесном пожаре 30 июня. По его словам, пожар возник из-за ликвидации беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Губернатор уточнил, что огонь охватил два разных участка.

29 июня Развожаев сообщал, что в Севастополе произошло два крупных пожара после атаки ВСУ. Пламя охватило 8 га территории.

По его словам, из-за падения обломков сбытых БПЛА за Черноречьем загорелась хвойная подстилка. Губернатор назвал это возгорание пожаром повышенной сложности. Огонь охватил площадь 8 га.

Еще один пожар произошел в районе села Полюшко, где из-за падения обломков беспилотника загорелись виноградники. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, его оперативно ликвидировали.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки ВСУ в России.