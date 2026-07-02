Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

В Севастополе локализовали крупный лесной пожар

Развожаев: лесной пожар в Севастополе, распространившийся на 28 га, локализован
ФБУ «Авиалесоохрана»/РИА «Новости»

В Севастополе удалось локализовать распространившийся на 28 га лесной пожар. Об этом губернатор города Михаил Развожаев сообщил в своем канале в «Максе».

«Лесной пожар, возникший в окрестностях Севастополя, накануне удалось локализовать», — поделился Развожаев.

Глава Севастополя сообщил о масштабном лесном пожаре 30 июня. По его словам, пожар возник из-за ликвидации беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Губернатор уточнил, что огонь охватил два разных участка.

29 июня Развожаев сообщал, что в Севастополе произошло два крупных пожара после атаки ВСУ. Пламя охватило 8 га территории.

По его словам, из-за падения обломков сбытых БПЛА за Черноречьем загорелась хвойная подстилка. Губернатор назвал это возгорание пожаром повышенной сложности. Огонь охватил площадь 8 га.

Еще один пожар произошел в районе села Полюшко, где из-за падения обломков беспилотника загорелись виноградники. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, его оперативно ликвидировали.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки ВСУ в России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как изменились цены в супермаркетах за полгода 2026 года. Честный подсчет инфляции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!