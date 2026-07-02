В Севастополе локализовали крупный лесной пожар

В Севастополе удалось локализовать распространившийся на 28 га лесной пожар. Об этом губернатор города Михаил Развожаев сообщил в своем канале в «Максе».
«Лесной пожар, возникший в окрестностях Севастополя, накануне удалось локализовать», — поделился Развожаев.
Глава Севастополя сообщил о масштабном лесном пожаре 30 июня. По его словам, пожар возник из-за ликвидации беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Губернатор уточнил, что огонь охватил два разных участка.
29 июня Развожаев сообщал, что в Севастополе произошло два крупных пожара после атаки ВСУ. Пламя охватило 8 га территории.
По его словам, из-за падения обломков сбытых БПЛА за Черноречьем загорелась хвойная подстилка. Губернатор назвал это возгорание пожаром повышенной сложности. Огонь охватил площадь 8 га.
Еще один пожар произошел в районе села Полюшко, где из-за падения обломков беспилотника загорелись виноградники. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, его оперативно ликвидировали.
Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки ВСУ в России.