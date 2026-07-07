В Нью-Йорке эвакуируют сотни людей из-за угрозы обрушения высотного здания

В центре Манхэттена начали прогибаться несколько этажей 38-этажного офисного здания, несколько соседних зданий были эвакуированы. Об этом сообщает ABC7.

В публикации отмечается, что в здании, которое ранее было штаб-квартирой фармацевтической компании Pfizer, проводится реконструкция под жилые помещения.

По словам местных властей, из-за ремонтных работ этажи с 21-го по 26-й начали прогибаться под нагрузкой.

По словам мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, на данный момент в результате произошедшего никто не пострадал, офисное здание было эвакуировано. Кроме того, людей вывели из соседних высотных зданий, а также школы, в которой учатся около 400 детей.

До этого сообщалось, что многоэтажное здание обрушилось в городе Мумбаи на западе Индии. ЧП произошло накануне из-за накрывших регион ливней. Сильные дожди привели к затоплению ряда улиц в Мумбаи, а также спровоцировали падение деревьев и нарушили работу международного аэропорта.

Ранее в Омске потолок обрушился в подъезде жилого дома.