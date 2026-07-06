В Индии многоэтажное здание обрушилось из-за ливней

Times of India: в Мумбаи шестерых человек не спасли после обрушения здания

Многоэтажное здание обрушилось в городе Мумбаи на западе Индии. Об этом сообщила газета The Times of India.

По информации журналистов, ЧП произошло накануне из-за накрывших регион ливней. Сильные дожди привели к затоплению ряда улиц в Мумбаи, а также спровоцировали падение деревьев и нарушили работу международного аэропорта.

«Один человек получил травмы в результате обрушения многоэтажного здания», — говорится в материале.

В нем подчеркивается, что еще шестерых жителей спасти не удалось. Среди них — пять детей и один взрослый.

Сейчас на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Специалисты допускают, что под завалами еще могут оставаться люди.

24 июня на территории Венесуэлы произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. В результате в столице Каракасе оказались повреждены многоэтажные здания и иные постройки, в аэропорту имени Симона Боливара обрушилась кровля терминала. Пострадали тысячи людей, не всех из них удалось спасти. Обрушение одного из зданий в Венесуэле попало на видео, его обнародовал телеканал Sky News.

Ранее в Омске потолок обрушился в подъезде жилого дома.