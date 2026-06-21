В омском доме рухнул потолок в подъезде

СК возбудил дело после обрушения потолка в подъезде дома в Омске

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения части потолочного перекрытия в подъезде многоквартирного дома в Омске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

По данным ведомства, поводом для возбуждения уголовного дела стала появившаяся в социальных сетях информация о происшествии в доме №11 на улице Звездова. В подъезде дома, который официально не признан аварийным, произошло обрушение части потолка. Также указывалось на бездействие местной администрации.

На место происшествия выехал следователь. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

По данным портала «Город 55», обрушение задело порядка 15 квадратных метров площади. В момент падения никто из местных жителей не пострадал. Из опасной зоны эвакуировали 14 человек.

Похожий инцидент случился в Калужской области, где в конце мая рухнул потолок в квартире аварийного дома. В результате случившегося жители получили травмы. Предположительно, штукатурка рухнула прямо на них.

Ранее стало известно, что в Ростове из-за угрозы обрушения решили экстренно расселить аварийный жилой дом.