Жителей Камчатки предупредили о выпадении пепла

На Камчатке после выброса пепла на вулкане Шивелуч возможно его выпадение в населенных пунктах Усть-Камчатск и Крутоберегово. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«Пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана вглубь полуострова. На пути следования находятся поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово Усть-Камчатского муниципального округа, где не исключается выпадение незначительного количества вулканического пепла», — сказано в сообщении.

Шивелучу присвоен «красный» код авиационной опасности, отметили в ведомстве.

5 июля на Камчатке вулкан Шивелуч вновь выбросил мощный столб пепла. За день до этого на Шивелуче произошло другое крупное извержение. По информации ученых, взрыв был зарегистрирован 4 июля в 08:05 по камчатскому времени (3 июля в 23:05 мск), а его начало зафиксировали спутниковые системы. Тогда столб пепла поднялся на высоту 10,5 километра, а пепловое облако распространилось примерно на 65 километров к северо-западу от вулкана.

Ранее на Камчатке турист пострадал, пытаясь спуститься на сапборде в кратер вулкана.