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Общество

На Камчатке произошло мощное извержение вулкана Шивелуч

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту более 10 километров
Юрий Демянчук/РИА Новости

На Камчатке зафиксирован мощный выброс пепла на вулкане Шивелуч. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Как сообщили специалисты, взрыв произошел 4 июля в 08:05 по камчатскому времени (3 июля в 23:05 мск). Именно в этот момент спутниковые системы зарегистрировали начало пеплового выброса. Столб пепла поднялся на высоту 10,5 километра над уровнем моря, а пепловое облако распространилось на 65 километров к северо-западу от вулкана.

По информации ученых, эксплозивно-экструзивное извержение Шивелуча продолжается. Вулкан сохраняет высокую газо-паровую активность, а в северной части лавового купола продолжается рост нового блока лавы. Специалисты предупреждают, что в любое время возможны новые выбросы пепла на высоту до 12 километров.

В связи с сохраняющейся активностью извержение представляет опасность для международной и малой авиации. KVERT повысила цветовой код авиационной опасности для Шивелуча с оранжевого до красного — максимального уровня.

Шивелуч считается одним из самых активных вулканов Камчатки. Его абсолютная высота составляет 3283 метра, высота лавового купола — около 2500 метров. Вулкан расположен на севере полуострова в пределах Восточного хребта, в 47 километрах от поселка Ключи и примерно в 440 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Ранее на Камчатке турист пострадал, пытаясь спуститься на сапборде в кратер вулкана.

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