Врач назвала неочевидную причину резкого снижения иммунитета

Причиной развития многих хронических заболеваний является лишний вес. В том числе он может полностью нарушить работу иммунной системы, ослабив способность организма сопротивляться инфекциям, а также вызвав воспаление, предупредила в беседе с RT научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

«Среди прочего, это ведёт к возникновению хронического воспаления. Жировая ткань, особенно висцеральная, окружающая внутренние органы, при лишнем весе начинает работать неправильно и сама становится источником хронического воспаления», — пояснила специалист.

По её словам, именно это в конечном итоге приводит к сбою работы иммунных клеток, на фоне чего резко падает число регуляторных Т-лимфоцитов. Их дефицит усиливает воспаление. Кроме того, снижается количество естественных киллеров (NK)-клеток, которые как раз отвечают за уничтожение вирусов и бактерий.

Вместе с тем в организме при наличии лишнего веса нарушается работа гормональной системы, на фоне чего растёт уровень лептина – он также влияет на иммунитет. Резко падает гормон адипонектин, оказывающий противовоспалительное действие, на фоне чего организм становится сильно подвержен инфекциям, объяснила врач.

Шуппо напомнила, что ожирение – это заболевание, нуждающееся в лечении. Важно учитывать, что просто так лишний вес в организме не накапливается – для этого всегда есть серьёзная причина, начиная от проблем с эндокринной системой заканчивая нарушением гормонального статуса, подчеркнула врач.

До этого педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус предупредил, что ежегодно в России порядка 600–7000 человек становятся инвалидами из-за неправильного питания. Половина всех случаев инвалидности связаны с заболеваниями, которые развиваются из-за вредного рациона и гиподинамии, подчеркнул он.

Ранее была раскрыта неожиданная причина резкого роста случаев детского ожирения.