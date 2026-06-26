Раскрыта неожиданная причина резкого роста случаев детского ожирения

Повсеместное распространение гаджетов, которые стали заменять детям активный отдых и прогулки, стало одной из основных причин резкого роста случаев ожирения среди подрастающего поколения. Об этом в беседе с НСН заявила биохимик, консультант по питанию Алёна Бергер.

«Дети в нынешнее время перестали гулять. Они сидят в пространстве гаджетов, меньше двигаются, меньше общаются со сверстниками. Это одна из ключевых проблем – стало меньше движения», — пояснила специалист.

По её словам, проблема заключается в недостаточной осведомлённости населения о последствиях такого образа жизни. В частности, многие не задумываются о том, что среди детей с хроническими заболеваниями и детей с инвалидностью часто наблюдается ожирение. Это, в свою очередь, чревато развитием таких серьёзных недугов, как диабет второго типа. Сегодня это заболевание достигло эпидемиологического подъёма по всему миру, заключила биохимик.

До этого педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус предупредил, что ежегодно в России порядка 600–7000 человек становятся инвалидами из-за неправильного питания. Половина всех случаев инвалидности связаны с заболеваниями, которые развиваются из-за вредного рациона и гиподинамии, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что лишний вес имеют более половины россиян.