В Якутии мужчина избивал беременную экс-супругу, нанося удары по животу

В Якутии перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в истязании бывшей супруги. Об этом сообщает прокуратура республики.

Уголовное дело было возбуждено в отношении 39-летнего жителя Усть-Алданского района. По версии следствия, он злоупотреблял алкоголем и неоднократно избивал женщину, причиняя ей физические и моральные страдания.

Истязания происходили в период беременности потерпевшей. При этом мужчина наносил удары, в том числе по животу, зная, что она ждет ребенка. В ходе расследования обвиняемый признал вину не полностью. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Москве мужчина жестоко избил бывшую, сломав ей ключицу и выбив зуб. По словам девушки, экс-супруг колотил ее головой о кафель, дергал за волосы и кусал за лицо, а затем продолжил ее преследовать прямо в медучреждении. Она утверждает, что подала заявление в правоохранительные органы, однако разбирательство затягивается, а нападавший до сих пор гуляет на свободе.

Ранее в Калининградской области беспомощную пенсионерку избивала ее дочь.