В Калининградской области беспомощную пенсионерку избивала ее дочь

В Гусеве дочь избивала пожилую мать, и это попало на видео. Об этом пишет «Клопс» со ссылкой на УМВД по Калининградской области.

В середине мая местный житель стал свидетелем избиения, произошедшего в доме напротив, через день ситуация повторилось, и он снял шокирующее видео из своего окна.

На кадрах неизвестный наносил удары женщине с короткими седыми волосами, затем схватил ее за шиворот и ударил по затылку. Жертва кричала, но не могла себя защитить, так как явно находилась в беспомощном состоянии.

Очевидец обратился к местным властям с просьбой «спасти человека, пока не случилась трагедия».

Во время проверки выяснилось, что потерпевшая живет со своей дочерью. В отношении женщины, поднявшей руку на родную мать, был составлен административный протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ («Побои»).

В ближайшее время Гусевский мировой суд вынесет ей приговор. Подсудимой грозит штраф до 30 тыс. рублей, административный арест на срок до 15 суток или до 120 часов обязательных работ.

Ранее россиянин пытался забить мать топором и получил срок.