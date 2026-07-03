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Общество

В Москве мужчина жестоко избил бывшую, сломав ей ключицу и выбив зуб

В Москве бывший жестоко избил девушку, сломав ей ключицу и выбив зуб
Telegram-канал «Плохие новости 18+»

В Москве мужчина жестоко избил 24-летнюю экс-супругу, сломав ей ключицу и выбив зуб. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».

По словам девушки, бывший муж набросился на нее и стал жестоко избивать. Он колотил ее головой о кафель, дергал за волосы и кусал за лицо.

Врачи диагностировали у пострадавшей перелом ключицы, выбитый и вывихнутый зубы, рассечение брови и другие повреждения. По словам потерпевшей, агрессор продолжил ее преследовать прямо в медучреждении. Она утверждает, что подала заявление в правоохранительные органы, однако разбирательство затягивается, а нападавший до сих пор гуляет на свободе.

До этого в Петербурге спасли женщину, которую партнер избивал почти два месяца. У нее были множественные ушибы головы и переломы ребер, врачи оценили состояние как среднетяжелое.

Ранее ревнивец избил экс-супругу и угрожал ей кухонным ножом в Кузбассе.

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