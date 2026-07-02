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Глава ФПБК об ангажированности Монеточки: «Ее поддержал бывший олигарх»

Глава ФПБК Бородин связал траты Монеточки с поддержкой бывшего олигарха
monetochkaliska/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил в Telegram-канале об ангажированности певицы Монеточки (признана в РФ иностранным агентом).

«Как только Монеточка стала петь антивоенные песни и переехала за рубеж, выразив несогласие с целями и задачами СВО, у нее появились деньги», — отметил он.

Бородин упомянул опубликованный Монеточкой в Telegram-канале кадр из салона частного самолета. По его оценке, это мог быть бизнес‑джет типа Embraer Phenom 300. Часовая ставка чартера на подобные самолеты в 2026 году составляет примерно €2500–€4200 за час, а стоимость перелета между европейскими странами может достигать €8–12 тыс.

Глава ФПБК предположил, что Монеточку может финансировать бывший владелец компании ЮКОС Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов). Он напомнил, что певица участвовала в новогоднем концерте 2025 года, организованном бизнесменом в прямом эфире.

«Каковы шансы, что Монеточка не сама оплатила свой бизнес-джет, а, скажем, ее поддержал один бывший олигарх, наворовавший деньги на нефтяном бизнесе, ограбивший собственную страну, а теперь активно поддерживающий предателей и оппозиционеров всех мастей?» — задался вопросом Бородин.

Он заявил, что, по его мнению, шансы на это велики. Бородин усмотрел в творчестве певицы отражение идеологической линии ее «спонсора».

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