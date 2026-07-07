Жилье иностранцев и заброшенные дома проверили в Туве во время поисков детей

В Туве в ходе поисков двух пропавших девочек проверили заброшенные дома и жилье иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

«Проверены места возможного пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, в том числе расположенные вблизи реки Енисей. Обследованы 14 домовладений по улицам Колхозной, Малоенисейской, Лунной, Луговой, Вавилинской, а также складские помещения, подвалы станций технического обслуживания и общежитие по улице Колхозной», — говорится в сообщении.

Также правоохранители осмотрели чердаки, подвалы и колодцы.

В Туве продолжаются поиски двух пропавших девочек, которые, предположительно, ушли купаться и не вернулись. В республике эта тема приобрела широкий общественный резонанс на грани самосуда. Вечером в воскресенье большая толпа людей устроила в одном из частных домов города «обыск», предполагая, что пропавшие девочки могут находиться внутри. До этого в местных чатах появилась информация от ясновидящей, которая указала, что «энергетика детей» чувствуется именно в этом месте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МВД Тувы призвал не поддаваться провокациям в ситуации с пропавшими детьми.