Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Губернатор Курской области сообщил о пострадавших в результате атак ВСУ

Хинштейн: в Курской области три человека пострадали при атаке дронов ВСУ
РИА Новости

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область за сутки пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, в Обояни ранен 78-летний мужчина, в поселке Юбилейный Курского района — 33-летний мужчина и 34-летняя женщина. Хинштейн уточнил, что у всех пострадавших множественные осколочные ранения.

«Все трое доставлены в областную больницу, наши врачи оказали всю необходимую помощь», — написал он.

За период с 09:00 6 июля до 09:00 7 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 159 украинских беспилотников, из них 78 — самолетного типа, добавил губернатор. Противник также 56 раз наносил артиллерийские удары по отселенным районам, а 11 беспилотников атаковали территорию области с помощью взрывных устройств.

До этого Хинштейн сообщал об атаке ВСУ на градирню строящегося энергоблока №2 Курской АЭС-2. Система охлаждения еще не запущена, негативных последствий для экологии и людей нет, уточнил он.

Ранее Россия нанесла по Киеву новый массированный удар.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 7 июля. Пенсии без справок, новые лимиты для ареста имущества и отмена домашки для первоклассников
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!