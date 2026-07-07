Губернатор Курской области сообщил о пострадавших в результате атак ВСУ

Хинштейн: в Курской области три человека пострадали при атаке дронов ВСУ

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область за сутки пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, в Обояни ранен 78-летний мужчина, в поселке Юбилейный Курского района — 33-летний мужчина и 34-летняя женщина. Хинштейн уточнил, что у всех пострадавших множественные осколочные ранения.

«Все трое доставлены в областную больницу, наши врачи оказали всю необходимую помощь», — написал он.

За период с 09:00 6 июля до 09:00 7 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 159 украинских беспилотников, из них 78 — самолетного типа, добавил губернатор. Противник также 56 раз наносил артиллерийские удары по отселенным районам, а 11 беспилотников атаковали территорию области с помощью взрывных устройств.

До этого Хинштейн сообщал об атаке ВСУ на градирню строящегося энергоблока №2 Курской АЭС-2. Система охлаждения еще не запущена, негативных последствий для экологии и людей нет, уточнил он.

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