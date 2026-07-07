В Ленобласти планируют разрешить продажу бензина в канистры

В Ленинградской области планируют разрешить отпуск бензина в канистры объемом до 10 литров. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Никита Донцов, передает 47news.

«Позиция губернатора: нужно дать людям возможность заправляться в канистры. Планируется разрешить отпуск топлива в металлические канистры по ГОСТу — не более 10 л. В другие тары наливать нельзя — это общее правило», — сказал он.

Однако сроки вступления решения в силу пока не определены.

В пресс-службе главы Ленобласти также рассказали об улучшении ситуации на заправках в регионе: из 359 АЗС стабильно работают 310, а ажиотажный спрос постепенно снижается.

До этого автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил, что для экономии топлива в первую очередь стоит воздержаться от лишних поездок и превышения скорости на дорогах — из-за этого бензин расходуется быстрее.

22 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экономист спрогнозировал, когда в РФ закончится топливный кризис.