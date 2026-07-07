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Общество

В Минцифры не рассматривают введение платы за иностранный интернет-трафик

Минцифры: в РФ не будут вводить плату за иностранный интернет-трафик для абонентов
PerfectWave/Shutterstock/FOTODOM

Введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик в тарифах российских сотовых операторов связи не рассматривается, заявил статс-секретарь — замглавы Минцифры РФ Иван Лебедев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не рассматривается плата за иностранный трафик», – подчеркнул он в рамках пленарного заседания в Госдуме.

В апреле зампред комитета ГД по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с «Газетой.Ru» назвал возможное введение платы за иностранный трафик «перебором». Он напомнил, что россияне пользуются большим количеством ресурсов из «братских стран».

До этого Ассоциация компаний связи (АКС) получила разъяснения Минцифры по вопросу возможного введения дополнительной тарификации международного интернет-трафика. Поводом для обращения стал обсуждаемый в отрасли порог в 15 ГБ в месяц, после превышения которого может применяться отдельная плата, сообщил портал «Хабр».

Ранее в России отложили введение платы за VPN-трафик.

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