«Это перебор»: в Госдуме раскритиковали введение платы за выход россиян в зарубежный интернет

Минцифры прорабатывает вопрос о введении тарифов за весь международный трафик россиян в рамках борьбы с VPN. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с «Газетой.Ru» назвал данную меру «перебором». Он напомнил, что россияне пользуются большим количеством ресурсов из «братских стран».

«Я думаю, что не нужно вводить прям уж какие-то сверхтарифы для иностранного трафика. Мы понимаем прекрасно, что огромное количество ресурсов находятся в том числе и в наших братских регионах: это и СНГ, и Китай, Индия. Есть часть, которая находится в недружественных странах. Интернет все-таки — это зона для и удобства с точки зрения бизнеса, и для удобства с точки зрения общения. Поэтому какие-то дополнительные сборы, я считаю, это уже перебор», — подчеркнул депутат.

При этом, по мнению Свинцова, следует продолжить борьбу с нелегальными VPN из-за угрозы утечек персональной информации россиян.

«Что касается системной работы Минцифры по противодействию нелегальному VPN, то это, наверное, можно поддержать по причине того, что любой нелегальный VPN имеет определенные возможности для похищения персональных данных. В случае если эти нелегальные VPN-сервисы будут массово распространяться, то наши граждане могут регулярно подвергаться определенным атакам. У них будут похищать персональные данные, будут похищать доступ к госуслугам, к их банковским сервисам. То есть это действительно опасно, поэтому с нелегальным VPN, как и со всем нелегальным, надо, естественно, системно бороться. Но при этом развивать все легальные сервисы. И мы знаем, что операторы за небольшую плату предоставляют возможность подключения к легальному VPN», — заключил он.

До этого Ассоциация компаний связи (АКС) получила разъяснения Минцифры по вопросу возможного введения дополнительной тарификации международного интернет-трафика. Поводом для обращения стал обсуждаемый в отрасли порог в 15 ГБ в месяц, после превышения которого может применяться отдельная плата, сообщил портал «Хабр».

По словам экспертов, ответ ведомства от 27 апреля 2026 года указывает на то, что механизм дополнительной тарификации международного трафика действительно находится в стадии проработки. Отмечается, что соответствующие меры прорабатываются для мобильных сетей.

В документе также указывается, что регулятор фактически приравнивает использование VPN-сервисов, обеспечивающих доступ к заблокированным ресурсам, к международному трафику. Это может повлиять на подход к учету и тарификации таких соединений.

Ранее в России резко выросло число скачиваний VPN-приложений.