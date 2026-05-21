Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В России отложили введение платы за VPN-трафик

«Ъ»: власти отложили введение платы за VPN-трафик на мобильных сетях
Jeppe Gustafsson/Shutterstock/FOTODOM

Введение платы за VPN-трафик в России отложили. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным газеты, власти не намерены обязывать операторов вводить плату за международный трафик для абонентов до осенних выборов в Госдуму, которые пройдут 18-20 сентября.

Также уточняется, что в настоящее время не существует документа, в котором были бы прописаны сроки принятия таких мер и обязательства мобильных операторов.

При этом, отметил источник, пока нет понимания, как именно можно ввести плату за VPN-трафик, ведь многие российские сервисы пользуются иностранными IP-адресами. По его словам, данная мера может быть технически нереализуема.

До этого программный инженер, эксперт в области информационной безопасности Петр Осетров заявил в беседе с «Газетой.Ru», что введение платы за зарубежный трафик бессмысленно, поскольку VPN-сервисы уже год как умеют маскировать его под российский.

Специалист уточнил, что VPN-сервисы умеют пропускать трафик через промежуточный узел (сервер) в РФ. Для мобильного оператора этот трафик выглядит как местный.

Ранее в Совете по правам человека заявили о пользе VPN «для дела».

 
Теперь вы знаете
Ядерные учения РФ и Белоруссии и перенос платы за VPN-трафик: главное за 21 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!