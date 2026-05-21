В России отложили введение платы за VPN-трафик

Введение платы за VPN-трафик в России отложили. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным газеты, власти не намерены обязывать операторов вводить плату за международный трафик для абонентов до осенних выборов в Госдуму, которые пройдут 18-20 сентября.

Также уточняется, что в настоящее время не существует документа, в котором были бы прописаны сроки принятия таких мер и обязательства мобильных операторов.

При этом, отметил источник, пока нет понимания, как именно можно ввести плату за VPN-трафик, ведь многие российские сервисы пользуются иностранными IP-адресами. По его словам, данная мера может быть технически нереализуема.

До этого программный инженер, эксперт в области информационной безопасности Петр Осетров заявил в беседе с «Газетой.Ru», что введение платы за зарубежный трафик бессмысленно, поскольку VPN-сервисы уже год как умеют маскировать его под российский.

Специалист уточнил, что VPN-сервисы умеют пропускать трафик через промежуточный узел (сервер) в РФ. Для мобильного оператора этот трафик выглядит как местный.

Ранее в Совете по правам человека заявили о пользе VPN «для дела».