В Британии заподозрили китайские электромобили в шпионаже

Лодочная служба ВМФ Великобритании запретила китайским электромобилям въезд в штаб-квартиру из опасений шпионажа со стороны Китая. Об этом пишет газета Telegraph.

«Растут опасения, что датчики автомобилей, которые обычно используются для составления карт дорожных условий, могут быть получены Пекином и тайно использованы для сбора разведывательной информации о британских военных объектах», — говорится в публикации.

Отмечается, что в прошлом году солдату спецподразделения минобороны Британии, управлявшему электромобилем Volvo китайского производства, запретили въезд в лагерь в качестве «меры безопасности».

До этого сообщалось, что британская контрразведка MI5 планирует выпустить руководство для парламентариев с советами по противодействию иностранному вмешательству. Документ, подготовленный Национальным управлением по защите и безопасности (подразделение MI5), адресован лицам, которых относят к категории «высокого риска». В нем парламентариев предупредят об угрозах со стороны «враждебных государств» и предложат меры предосторожности. Среди них — рекомендации по найму помощников, поведению в соцсетях и поездкам за границу, включая запрет оставлять телефоны и ноутбуки без присмотра в гостиницах.

Ранее Британия начала подозревать Китай в шпионаже через фуражки.