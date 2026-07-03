Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Армия

В Британии заподозрили китайские электромобили в шпионаже

Британский спецназ запретил въезд китайских электромобилей в штаб-квартиру
Savvapanf Photo/Shutterstock/FOTODOM

Лодочная служба ВМФ Великобритании запретила китайским электромобилям въезд в штаб-квартиру из опасений шпионажа со стороны Китая. Об этом пишет газета Telegraph.

«Растут опасения, что датчики автомобилей, которые обычно используются для составления карт дорожных условий, могут быть получены Пекином и тайно использованы для сбора разведывательной информации о британских военных объектах», — говорится в публикации.

Отмечается, что в прошлом году солдату спецподразделения минобороны Британии, управлявшему электромобилем Volvo китайского производства, запретили въезд в лагерь в качестве «меры безопасности».

До этого сообщалось, что британская контрразведка MI5 планирует выпустить руководство для парламентариев с советами по противодействию иностранному вмешательству. Документ, подготовленный Национальным управлением по защите и безопасности (подразделение MI5), адресован лицам, которых относят к категории «высокого риска». В нем парламентариев предупредят об угрозах со стороны «враждебных государств» и предложат меры предосторожности. Среди них — рекомендации по найму помощников, поведению в соцсетях и поездкам за границу, включая запрет оставлять телефоны и ноутбуки без присмотра в гостиницах.

Ранее Британия начала подозревать Китай в шпионаже через фуражки.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Где в России временно ограничили продажу топлива и на сколько можно заправиться. Памятка по регионам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!