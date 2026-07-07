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Общество

Звезда сериала «Универ» застряла над ущельем в Сочи во время ливня

Mash: актриса Юлия Франц застряла над Ахштырским ущельем в Сочи
Telegram-канал Mash

Российская актриса Юлия Франц застряла над Ахштырским ущельем в Сочи. Об этом сообщил Telegram-канал Mash, публикуя кадры с места происшествия.

По данным источника, актриса вместе с другой туристкой застряла на высоте 330 метров под сильнейшим ливнем. К ним сразу подъехал спасатель и вытащил девушек с помощью тросов и специального оборудования.

Юлия Франц известна российским зрителям по сериалам «Золотое дно», «Универ. Новая общага», «Папины дочки. Новые», «Триггер», «Метод», «Гоголь» и др.

До этого фанатки устроили массовую драку на концерте популярной российской певицы Светы (настоящее имя — Светлана Колтунова) в Казани. По данным Telegram-канала Baza, потасовка произошла во время обращения артистки со сцены, когда она желала зрителям добра и позитива. Как рассказала одна из участниц драки Алина, она пришла на концерт с подругами. Они спокойно стояли у сцены, а затем какие-то женщины несколько раз прошли мимо, расталкивая зрителей и наступая им на ноги. Девушки сделали замечание незнакомкам, после чего вспыхнул конфликт.

По словам Алины, одна из женщин первой схватила ее подругу за руку, а затем — за волосы. В результате завязалась драка, в ходе которой одной из девушек вырвали клок волос с корнем. Сама Алина получила ссадину на руке. Потасовку в итоге разняла охрана. Участниц драки вывели с концерта.

Ранее звезда турецкого сериала разбилась в ДТП.

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