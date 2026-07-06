На концерте звезды «нулевых» произошла массовая драка

Фанатки устроили массовую драку на концерте популярной российской певицы Светы (настоящее имя — Светлана Колтунова) в Казани. Об этом сообщил Telegram-канал Baza, публикуя кадры с моментом конфликта.

По данным источника, потасовка произошла во время обращения артистки со сцены, когда она желала зрителям добра и позитива. Как рассказала одна из участниц драки Алина, она пришла на концерт с подругами. Они спокойно стояли у сцены, а затем какие-то женщины несколько раз прошли мимо, расталкивая зрителей и наступая им на ноги. Девушки сделали замечание незнакомкам, после чего вспыхнул конфликт.

По словам Алины, одна из женщин первой схватила ее подругу за руку, а затем — за волосы. В результате завязалась драка, в ходе которой одной из девушек вырвали клок волос с корнем. Сама Алина получила ссадину на руке. Потасовку в итоге разняла охрана. Участниц драки вывели с концерта.

Пик популярности певицы Светы пришелся на конец 1990-х — начало 2000-х годов. Среди ее самых известных композиций: «Твои глаза», «Хватит, довольно», «Вернись, моя любовь!», «Жизнь моя» и др.

До этого в Московском международном Доме музыки произошла потасовка во время концерта классической музыки. На опубликованных кадрах видно, как двое мужчин дерутся и толкаются на последних рядах в то время, как на сцене играет оркестр. Что стало причиной потасовки, не сообщается. В сети пошутили, что виной всему стала «магнитная буря».

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