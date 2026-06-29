Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Автомобили

Звезда турецкого сериала разбилась в ДТП

Актриса Гамзе Саклы из турецкого сериала «Глаза Черного моря» погибла в ДТП
Соцсети

Актриса Гамзе Саклы из популярного турецкого сериала «Глаза Черного моря» попала в смертельное ДТП. Об этом сообщило местное издание Sözcü.

ДТП произошло в городе Чайели, провинция Ризе, на берегу Черного моря. Известно, что 19-летняя актриса ехала по шоссе вместе с двумя подругами. За рулем находилась 22-летняя Селинай Сарал. В какой-то момент она не справилась с управлением автомобиля и врезалась в столб на разделительной полосе. Затем машину выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с другой легковушкой и отлетела в микроавтобус. На месте аварии начался пожар.

Актрису после удара выбросило на дорогу, ее подруги остались в горящем автомобиле. Спасти девушек не удалось. Еще пятерых пострадавших в ДТП госпитализировали с различными травмами.

19-летняя Гамзе Саклы мечтала стать актрисой с детства. Она начала работать на съемочных площадках в качестве помощницы и стилистки. В 2025 году сыграла роль второго плана в сериале «Глаза Черного моря», который транслировали российские стриминговые сервисы.

До этого колумбийский певец и блогер Эдуардо, известный под псевдонимом Zalek, попал в смертельную аварию на мотоцикле. 30-летний исполнитель не справился с управлением, задел автомобиль, упал и ударился головой о бордюр. Его не стало в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Ранее популярный певец трагически погиб в Бразилии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 29 июня. Интервью Путина, продажа урожая без налогов и рекордные сборы «Майкла»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!