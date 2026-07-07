В Таганроге школьницу в чулках и коротком платье не пускали на вручение аттестата

В Таганроге школьницу не допускали к получению аттестата из-за выпускного платья

Мать из Таганрога рассказала о нежелании школы вручать аттестат ее дочери из-за выпускного платья. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, девушка пришла на вручение в коротком платье и чулках. На это обратил внимание классный руководитель и рассказал о ситуации директору.

Вскоре девятиклассницу вызвали в администрацию школы, где директор якобы стал ее отчитывать. Во время беседы школьнице заявили, что в таком виде ей не разрешат выйти на сцену за аттестатом.

«Только после долгих горячих споров, маме все же удалось отстоять право дочери на выпускной», – сообщается в публикации.

В результате школьница все же вышла на сцену и забрала документ.

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