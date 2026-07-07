HR-эксперт объяснила, почему соискателям отказывают в работе

Причины отказа при приеме на работу не всегда связаны с автоматизированным отбором резюме. Об этом kp.ru заявила HR-эксперт и карьерный консультант Галина Бобкова.

По ее словам, решения работодателей обычно основаны на определенной логике, но она не всегда очевидна для соискателей. Бобкова пояснила, что наниматели не имеют права указывать в вакансиях некоторые требования, например, пол или возраст. Однако если кандидат не соответствует внутренним ожиданиям работодателя, его резюме сразу попадает в папку с отказами.

Эксперт добавила, что у нанимателей есть набор внутренних требований, но их перечисление сделало бы описание вакансии слишком громоздким.

До этого рекрутер СДЭК Ирина Емельяненко рассказала, что специалист тратит на просмотр одного резюме несколько секунд. По ее словам, негативное впечатление создают неструктурированные списки обязанностей, шаблонные формулировки, неуместные фото и грамматические ошибки. Она также отметила, что резюме должно содержать конкретные цифры и метрики, а идеальный вариант умещается на одной странице. При использовании нейросетей Емельяненко посоветовала сначала написать черновик самостоятельно, а затем попросить ИИ отредактировать текст, сохранив авторский стиль.

Ранее HR-эксперт объяснил отношение работодателей к резюме без фотографии.