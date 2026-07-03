Названы главные «красные флаги» в резюме, которые мешают дойти до собеседования

Рекрутер тратит на просмотр одного резюме в среднем несколько секунд. Этого хватает, чтобы заметить нестыковки, шаблонные фразы или небрежное оформление. О том, какие детали портят впечатление о соискателе и что помогает выделиться, «Газете.Ru» рассказала Ирина Емельяненко, руководитель отдела подбора офисного персонала СДЭК.

Первое, что выдает неопытного соискателя, — большой неструктурированный список обязанностей без единого результата. Скопированные из должностных инструкций формулировки видны сразу. Шаблонные характеристики вроде «стрессоустойчивый», «ответственный» и «коммуникабельный» не несут никакой информации о реальной ценности специалиста.

«Отталкивают и неуместные фотографии: снимки в чересчур открытой одежде, с бокалом в руке или на фоне пляжа. Грамматические ошибки тоже создают негативное впечатление — сегодня любой текст можно проверить нейросетью за несколько секунд», — объяснила она.

Настораживают нестыковки в датах. Если в разделе об опыте указан один период, а при сопоставлении с проектами всплывает необъяснимый перерыв, у рекрутера возникают вопросы.

Состоявшийся специалист рискует не получить приглашение из-за того, как представлен опыт. Распространенная ошибка — резюме «на все случаи жизни» без привязки к конкретной вакансии. Лучше подготовить отдельный документ под каждую позицию.

«Мешает и перегруженное оформление: громоздкие абзацы длиннее четырех-пяти строк без выделенных блоков утомляют. Рекрутеру важно увидеть ключевые навыки за считанные секунды», — предупредила специалист.

Запоминающееся резюме строится на конкретных цифрах и метриках: время, деньги, проценты, объемы. Описание опыта должно четко соответствовать запросам вакансии, а ключевые компетенции — стоять на первом месте. Для начинающих подойдут примеры из учебы, волонтерства или личных проектов.

«Хорошо работает правило «одной страницы». Умение выделить главное без лишних деталей говорит о системном мышлении. Аккуратное оформление — читаемые шрифты, логичные блоки — создает ощущение профессионализма», — отметила она.

ИИ хорошо справляется с перефразированием и исправлением ошибок, но без качественных вводных результат превращается в набор шаблонных оборотов. «Обладаю развитыми навыками межличностной коммуникации» — типичный пример фразы, которую любит генерировать искусственный интеллект.

«Оптимальная стратегия — написать черновик самостоятельно, а затем попросить нейросеть сократить текст, добавить цифры и убрать клише, сохранив авторский стиль. Лучшие резюме получаются на стыке живой мысли и машинной редактуры», — посоветовала она.

Ранее россиян призвали не обновлять резюме и откликаться на вакансии просто так.