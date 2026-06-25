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Общество

HR-эксперт объяснил отношение работодателей к резюме без фотографии

HR-эксперт Мурадян: работодатели рассматривают резюме без фото позже всего
Shutterstock

Сегодня работодатели рассматривают резюме, в которых отсутствует фотография, в последнюю очередь. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил руководитель международного кадрового агентства «АмАлко» Гарри Мурадян.

«Взять опыт европейских стран, да и зарубежных стран. Там, когда отправляется резюме, нет фотографии, нет пола, нет возраста. Это дает возможность обезличенно выбирать кандидата без каких-то предубеждений», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что любой сервис по поиску работы в России просит пользователей указать свой пол, возраст, а также прикрепить фотографию или даже видео. В итоге на рынке труда складывается ситуация, при которой тех соискателей, которые добавили снимок, работодатели рассматривают в первую очередь.

При этом, по словам эксперта, анкеты без фотографий могут как оставлять на напоследок, так и не изучать вовсе.

До этого эксперт рынка труда лидеров бизнеса, руководитель проектов в Stepwell Наталья Гладышева рассказала «Газете.Ru», что за вежливым отказом в работе чаще всего стоит не недостаток опыта или квалификации соискателя, а скрытые процессы на стороне компании. По словам специалиста, одна из распространенных настоящих причин — неактивный статус найма. Компания разместила вакансию, которая ожидает инвестиций. Однако по итогам собрания руководства компании решили приостановить наем.

Ранее россиянам посоветовали начинать искать работу летом.

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