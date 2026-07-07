«Видели крыс и тараканов»: эко-лагерь закрыли досрочно из-за отравления детей

Дети слегли с признаками отравления после посещения эко-сборов в Перевозском округе Нижегородской области. Об этом сообщили в сюжете местной новостной программы «Кстати».

Предположительно, часть детей увезли из лагеря на скорой. Одна девочка якобы даже упала в обморок. Родители подозревают, что причиной случившегося может быть антисанитария. Очевидцы сообщили, что якобы видели в лагере крыс и тараканов.

После сообщений об отравлении смену пришлось экстренно завершить, а детей отправить по домам.

По данным Telegram-канала «NewsNN | Нижний Новгород», местные власти в свою очередь сообщили, что в лагере произошла авария на трубопроводе горячего водоснабжения. В связи с этим, как пояснили они, 200 детей досрочно покинули эко-сборы. Анализы работников пищеблока на инфекции нарушений не выявили.

До этого на Урале во время слета в детском лагере произошло массовое отравление. Слет собрал 150 школьников в возрасте 11-15 лет из Челябинской области. Среди них сироты и дети из малоимущих семей. За день до конца смены участники начали массово жаловаться на тошноту, рвоту, диарею и температуру. Очевидцы утверждают, что число заболевших превысило несколько десятков человек, забит целый корпус. В региональном Министерстве социальных отношений подтвердили факт заболевания, но масштабы обозначили более скромные. По официальным данным, пострадали пятеро детей.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело о массовом отравлении детей в Новосибирске.