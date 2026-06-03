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Общество

В Новосибирске заведут дело о массовом отравлении детей в развлекательном парке

СК: Бастрыкин поручил возбудить дело о массовом отравлении детей в Новосибирске
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело в связи с появившейся в СМИ информацией о массовом отравлении детей в Новосибирске. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба СК РФ.

В заявлении говорится, что сотрудники ведомства на фоне произошедшего организовали процессуальную проверку.

«Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антону Николаевичу Бадулину возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что Центральный аппарат ведомства взял на контроль исполнение поручения.

2 июня портал NGS.ru написал, что несколько детей оказались в инфекционных больницах после празднования выпускных из дошкольных учреждений в развлекательном парке «Джунгли Сити» в Новосибирске. Мероприятия состоялись 29 мая, и уже на следующий день у части детей появились симптомы кишечной инфекции. У заболевших наблюдалась рвота, слабость и диарея.

По словам родителей, пока неясно, связано ли ухудшение самочувствия детей с употреблением пищи в развлекательном парке или с вирусной инфекцией. Известно, что несовершеннолетних на праздниках угощали пиццей, картофелем фри, сырными палочками и мороженым.

Ранее десятки человек отравились в кафе в Пятигорске.

 
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