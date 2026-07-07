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Общество

В доме фигуранта дела об убийстве Березовской на Украине обнаружили комнату пыток

На Украине в доме задержанного по делу Березовской нашли подвал для пыток

В подвале дома бывшего сотрудника правоохранительных органов, задержанного по делу об убийстве Анастасии Березовской, нашли помещение, похожее на комнату пыток. Об этом сообщила прокуратура Украины.

Березовскую подозревали в покушении на убийство семьи в Монако, в результате которого пострадали три человека. По данным ведомства, она вернулась на Украину 1 июля, после чего общалась с двумя мужчинами — бывшим сотрудником правоохранительных органов и действующим офицером Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Оба задержаны по подозрению в убийстве по предварительному сговору. Во время обыска в доме экс-силовика обнаружили подвальное помещение, похожее на комнату пыток.

В ходе следственных действий офицер ГУР признался в убийстве Березовской, совершенном совместно с другим фигурантом.

Анастасию Березовскую подозревали в организации взрыва в Монако 29 июня, при котором пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его спутница и ее 13-летний сын. Ермолаев вышел из комы 4 июля. Спутница бизнесмена находится в критическом состоянии, ей ампутировали обе ноги. Интерпол объявил Березовскую в международный розыск. Тело женщины обнаружили 6 июля под Киевом с огнестрельными ранениями в голову.

Ранее посол назвал взрыв в Монако сигналом для европейцев.

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