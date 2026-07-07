Под Киевом нашли тело подозреваемой в покушении на убийство Ермолаева

«УП»: под Киевом убили женщину, подозреваемую в покушении на Ермолаева в Монако

Под Киевом 6 июля нашли тело женщины, которую подозревали в покушении на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева. Об этом «Украинской правде» («УП») сообщили источники в правоохранительных органах.

По данным собеседников издания, тело Анастасии Березовской обнаружили около 23:00 по местному времени (совпадает с мск), женщину застрелили. Она находилась за пределами Украины с 22 марта 2025 года по 1 июля 2026 года. Уточняется, что в связи с убийством задержаны два подозреваемых. Один из них — действующий офицер Главного управления разведки, другой — бывший сотрудник правоохранительных органов.

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев пострадал при взрыве в Монако 29 июня. Как писало издание Nice-Matin, предприниматель вышел из комы 4 июля, его состояние назвали «обнадеживающим». Спутнице Ермолаева Анне Насобиной ампутировали обе ноги, она рискует потерять зрение, слух и речь. Ее 13-летний сын, также пострадавший при взрыве, находится в детской больнице, его жизни ничто не угрожает.

Гражданка Украины Березовская является главной подозреваемой по делу об организации взрыва в Монако. Интерпол объявил ее в международный розыск.

Ранее посол назвал взрыв в Монако сигналом для европейцев.